Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 DIC 2025 | 25º
X
Regionales

Caen vendedores de cocaína que utilizaban una plaza infantil como punto de distribución en Córdoba

La FPA desbarató el kiosco de droga y se llevó dinero, dosis listas para la venta y un vehículo.

Hoy 09:33

En un operativo que marcó el cierre de un punto de venta de droga en plena ciudad de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una pareja acusada de comercializar cocaína en un domicilio y en la Plaza de la Niñez, un lugar de recreación infantil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras varios meses de investigaciones, el allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Antonio Arcos, en barrio Sargento Cabral, en la zona norte de la capital provincial.

El procedimiento, coordinado por el Ministerio Público Fiscal, culminó con la aprehensión de un hombre y una mujer, ambos de 39 años, quienes fueron arrestados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Durante el operativo, los agentes de la FPA incautaron varias dosis de cocaína, una suma de dinero en efectivo superior a los 447 mil pesos, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Las investigaciones revelaron que la pareja no solo operaba desde su hogar, sino que también realizaba entregas de droga directamente a sus clientes en la Plaza de la Niñez, un espacio utilizado por familias y niños para el esparcimiento, lo que generó gran preocupación entre los vecinos de la zona.

El secuestro de los estupefacientes y los arrestos fueron trasladados a sede judicial, donde la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno tomará cartas en el asunto.

TEMAS Narcotráfico

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid
  2. 2. Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya
  3. 3. Quirno cruzó a un embajador de carrera que criticó la compra de los aviones F-16 por parte del Gobierno
  4. 4. Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026
  5. 5. El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT