Caen vendedores de cocaína que utilizaban una plaza infantil como punto de distribución en Córdoba

La FPA desbarató el kiosco de droga y se llevó dinero, dosis listas para la venta y un vehículo.

Hoy 09:33

En un operativo que marcó el cierre de un punto de venta de droga en plena ciudad de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una pareja acusada de comercializar cocaína en un domicilio y en la Plaza de la Niñez, un lugar de recreación infantil.

Tras varios meses de investigaciones, el allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Antonio Arcos, en barrio Sargento Cabral, en la zona norte de la capital provincial.

El procedimiento, coordinado por el Ministerio Público Fiscal, culminó con la aprehensión de un hombre y una mujer, ambos de 39 años, quienes fueron arrestados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Durante el operativo, los agentes de la FPA incautaron varias dosis de cocaína, una suma de dinero en efectivo superior a los 447 mil pesos, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Las investigaciones revelaron que la pareja no solo operaba desde su hogar, sino que también realizaba entregas de droga directamente a sus clientes en la Plaza de la Niñez, un espacio utilizado por familias y niños para el esparcimiento, lo que generó gran preocupación entre los vecinos de la zona.

El secuestro de los estupefacientes y los arrestos fueron trasladados a sede judicial, donde la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno tomará cartas en el asunto.