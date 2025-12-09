Se arrojó de una camioneta en marcha y terminó hospitalizada: su pareja quedó detenida

Un grave episodio se registró en la madrugada de este martes en Villa Carlos Paz, cuando una joven de 17 años resultó herida tras lanzarse de una camioneta en movimiento que manejaba su pareja. Ocurrió cerca de las 4 de la mañana en la calle Asunción, en barrio La Quinta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relato de la adolescente, le pidió a su pareja, de apellido Pereyra, de 23 años, que detuviera la marcha de la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban. Ante la negativa de él, la joven decidió arrojarse del vehículo mientras circulaba.

A consecuencia de la caída, la chica sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo. Fue trasladada de urgencia al hospital local, donde se le brindó atención médica inmediata.

El conductor, por su parte, fue detenido por la Policía de Carlos Paz tras el hecho. El hombre fue aprehendido bajo la acusación de haber provocado la situación de riesgo. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Toyota Hilux involucrada en el hecho.

La Justicia investiga los motivos detrás de la discusión que llevó a la joven a tomar la decisión. Mientras tanto, las autoridades continúan con la recopilación de pruebas.