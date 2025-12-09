Ingresar
Se arrojó de una camioneta en marcha y terminó hospitalizada: su pareja quedó detenida

El episodio ocurrió en un barrio de Carlos Paz durante la madrugada. La adolescente debió ser asistida de urgencia y el conductor del vehículo, su novio, fue aprehendido por la Policía.

Hoy 08:46

Un grave episodio se registró en la madrugada de este martes en Villa Carlos Paz, cuando una joven de 17 años resultó herida tras lanzarse de una camioneta en movimiento que manejaba su pareja. Ocurrió cerca de las 4 de la mañana en la calle Asunción, en barrio La Quinta.

Según el relato de la adolescente, le pidió a su pareja, de apellido Pereyra, de 23 años, que detuviera la marcha de la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban. Ante la negativa de él, la joven decidió arrojarse del vehículo mientras circulaba.

A consecuencia de la caída, la chica sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo. Fue trasladada de urgencia al hospital local, donde se le brindó atención médica inmediata.

El conductor, por su parte, fue detenido por la Policía de Carlos Paz tras el hecho. El hombre fue aprehendido bajo la acusación de haber provocado la situación de riesgo. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Toyota Hilux involucrada en el hecho.

La Justicia investiga los motivos detrás de la discusión que llevó a la joven a tomar la decisión. Mientras tanto, las autoridades continúan con la recopilación de pruebas.

