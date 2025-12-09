Así será la venta de entradas para la final entre Racing y Estudiantes en Santiago del Estero

La Academia y el Pincha definirán el Torneo Clausura el sábado en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 10:07

El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 21.00, Racing y Estudiantes se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025, que tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario que nuevamente será sede de un partido decisivo del fútbol argentino.

La organización confirmó el esquema de venta de entradas para ambas parcialidades, que se realizará únicamente a través de deportick.com, con diferentes etapas y valores definidos para socios y no socios.

Cómo será la venta de entradas

La comercialización de los tickets tendrá tres fases principales:

Martes 9 – 18:00: Preventa exclusiva para clientes Naranja X .

Preventa exclusiva para clientes . Miércoles 10 – 18:00: Venta para socios de ambos clubes .

Venta para . En caso de existir remanente, se informará la venta para no socios en los canales oficiales.

No habrá expendio presencial ni venta en el estadio el día del encuentro.

Valores de las entradas

Racing (sector Norte)

Popular Norte (socios): $50.000

$50.000 Popular Norte (no socios): $90.000

$90.000 Platea Este (socios): $80.000

$80.000 Platea Este (no socios): $120.000

$120.000 Platea Oeste Norte (socios): $100.000

$100.000 Platea Oeste Norte (no socios): $150.000

Estudiantes (sector Sur)

Popular Sur (socios): $50.000

$50.000 Popular Sur (no socios): $90.000

$90.000 Platea Oeste Sur (socios): $80.000

$80.000 Platea Oeste Sur (no socios): $120.000

Requisitos para ingresar al estadio

La organización recordó que:

El único documento válido para el ingreso será el DNI físico formato tarjeta .

. No se aceptarán comprobantes de compra, fotos ni otros documentos.

No se venderán entradas en el estadio el día del partido.

Con este esquema, Santiago del Estero se prepara para recibir otra gran final del fútbol argentino, con una definición atractiva entre la Academia y el Pincha, que buscarán cerrar el año coronándose en el Madre de Ciudades.