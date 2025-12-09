Así será la venta de entradas para la final entre Racing y Estudiantes en Santiago del Estero

La Academia y el Pincha definirán el Torneo Clausura el sábado en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.
El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 21.00, Racing y Estudiantes se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025, que tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario que nuevamente será sede de un partido decisivo del fútbol argentino.
La organización confirmó el esquema de venta de entradas para ambas parcialidades, que se realizará únicamente a través de deportick.com, con diferentes etapas y valores definidos para socios y no socios.
La comercialización de los tickets tendrá tres fases principales:
No habrá expendio presencial ni venta en el estadio el día del encuentro.
La organización recordó que:
Con este esquema, Santiago del Estero se prepara para recibir otra gran final del fútbol argentino, con una definición atractiva entre la Academia y el Pincha, que buscarán cerrar el año coronándose en el Madre de Ciudades.