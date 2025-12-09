“Lo apoyé y ganó”: Trump se atribuyó el mérito por el triunfo legislativo de Milei

El mandatario de EE.UU. recordó su respaldo al líder libertario antes de los comicios de octubre y aseguró que su apoyo inclinó la balanza.

Hoy 13:20

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se adjudicó el triunfo de su par de la Argentina Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre: “Estaba perdiendo, lo apoyé y ganó de manera aplastante". El triunfo de La Libertad Avanza fue muy contundente, con más del 40% de los votos a nivel nacional, contra los más de 33% de Fuerza Patria. Los libertarios venían de tener una fuerte derrota por 14 puntos contra el kirchnerismo, en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Previo a las elecciones de octubre el presidente de Estados Unidos había ratificado su fuerte respaldo a la administración del libertario, al plantear: “Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!“.

Trump dijo ahora en declaraciones al medio estadounidense Político: “Volviendo a Latinoamérica, apoyé a Milei... él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”.

El presidente de Estados Unidos había planteado en la cuenta de su red social Truth Social, luego de un encuentro con Milei previo a las legislativas: “¡Excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país".

El republicano expresó: “Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que la apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!“.

Trump dijo además que Milei “heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical, muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación", con fuertes críticas a Alberto Fernández, y a su antecesor del Partido Demócrata. Trump dijo también que el libertario “le devolvió la estabilidad a la economía de Argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, en un fuerte respaldo al mandatario.

Luego de las elecciones legislativas nacionales de octubre el republicano felicitó a Milei: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él".

El libertario le retribuyó el apoyo al republicano, en una confirmación del alineamiento con la Casa Blanca: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial".