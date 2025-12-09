"No hizo circular el video": el impactante relato del defensor del joven detenido por pornografía infantil

El abogado del muchacho detenido por producir y distribuir pornografía infantil dio detalles de la indagatoria a la que su defendido fue sometido este martes.

Hoy 13:55

Este martes, el joven de 18 años detenido acusado de los delitos de grooming, producción y distribución de pornografía infantil fue indagado en el marco de la investigación. Trascendió que no se negó a declarar, y que negó los hechos que se le imputan.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, el abogado defensor Lucas Vieyra Ortiz puntualizó que "negó los hechos que se le han atribuido con una escueta explicación de lo sucedido. Desde ya descarto que existan nuevas denuncias, solo hay dos y próximamente se realizará una Cámara Gesell a las dos menores denunciantes".

El letrado señaló que el sospechoso admitió haberse grabado en una situación íntima con una jovencita pero que todo quedó en su celular, ya que no hizo circular el video.

"Constitucionalmente tiene garantizado el derecho a la intimidad, ya que al video no lo hizo circular. Estaría acreditado que se filmó, no lo ha negado, pero en la esfera de su intimidad", señaló Vieyra Ortiz.