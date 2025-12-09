Por falta de quórum no se pudo tratar el proyecto de aumento de la tarifa del transporte público

La ausencia de varios bloques dejó sin tratar el proyecto para actualizar la tarifa del transporte, en medio de tensiones entre concejales y reclamos del sector empresarial.

Hoy 14:46

Desde el Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda se informó que quedo sin efecto la sesión extraordinaria prevista para hoy, donde había ingresado el proyecto para el aumento de la tarifa de colectivos.

En esa oportunidad, concejales del Frente Renovador y de Libres del Sur se retiraron del recinto y dejaron sus bancas vacías y otros no asistieron; como los ediles que son parte del Movimiento Viable, por lo tanto, al no contar con el número establecido por reglamento para continuar con la sesión, se dio por terminada y el aumento del boleto de colectivos no se pudo tratar.

Cabe destacar, que desde el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante se ha mantenido un dialogo constante con los empresarios del transporte público y que se vienen sosteniendo los subsidios a los empresarios con recursos propios desde que el gobierno nacional hubiera aplicado la quita de los mismos para las provincias.

Esta petición fue realizada atendiendo a las demandas de las empresas, quienes solicitan la aprobación del aumento del boleto teniendo en cuenta el difícil contexto económico que se vive en el país y cómo la inflación ha afectado a este sector.

Al respecto, el presidente previsional del HCD, Miguel Montenegro, indicó: “Una vez más los concejales que representan estos bloques se manifestaron en contra de las funciones naturales de este cuerpo deliberativo que tiene entre sus objetivos principales debatir y consensuar temas importantes para la comunidad, buscando mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y oponiéndose en forma sistemática a todo tipo de tema que represente un beneficio para los vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda”.