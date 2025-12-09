Una insólita huida: quiso escapar de la esposa de su amante por la ventana de un piso 13

Un vecino del edificio grabó la secuencia que generó decenas de comentarios y la viralización del video.

Hoy 15:00

Una mujer quiso evitar a la esposa de su amante que llegó de manera imprevista y no tuvo mejor idea que escaparse por la ventana de un piso 13. El osado escape fue filmado por un vecino desde otro edificio y viralizó las redes en las últimas horas. En su afán de huir, casi se mata. La salvó un vecino de un piso inferior que salió a socorrerla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La insólita escena se vivió en la ciudad de Riad, en la capital de Arabia Saudita. Según detallaron las cadenas televisivas locales que publicaron las imágenes, la mujer buscó escapar del departamento de su amante, tras la sorpresiva llegada de su mujer.

Pero, la fuga desesperada tuvo un detalle: estaba en un piso 13, el departamento no tenía balcón y estaba a varias decenas de metros de altura.

Te recomendamos: Canceló su boda tras descubrir una infidelidad y se fue de luna de miel con su papá: la historia viral que conmovió a millones

En el video filmado por un celular de un vecino de un edificio cercano puede verse como inicialmente la mujer infiel busca desplazarse por la cornisa con el fin de no ser detectada por la mujer de "su amigo cariñoso".

Se agacha y se cuelga de la baranda con ambos brazos para intentar caer en el departamento del piso 12. Pero, la distancia es lejana y no llega a hacer pie. Desiste de esa idea e intenta trasladarse en forma paralela sobre la cornisa para quedar alejada de la ventana que la delataba.

Pero, en su desesperación por trasladarse sobre la cornisa, pierde el equilibrio y llega a aferrarse a un tubo de ventilación ubicado en una de las columnas de la edificación: queda casi colgando a varios metros de altura. De todos modos, desciende abruptamente un piso: queda en el 12, aunque en la parte lateral de donde salió. En ese resbalón casi se mata.

Te recomendamos: Una joven se olvidó de apagar su ubicación y fue acusada de infidelidad

La escena gana dramatismo cuando la mujer, desesperada golpea la ventana del vecino quien sorprendido atina a ayudarla. Logra tomarla del brazo y del cuerpo para introducirla hacia dentro de su casa. La secuencia dura poco más de un minuto, pero mantuvo en vilo a las miles de personas que lo reprodujeron en las redes.

El video no sólo generó miles de reproducciones, sino que también se llenó de opiniones y comentarios: "La próxima vez, que tu amante viva en la Planta baja", fue uno de los más "likeados".