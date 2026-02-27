Boca busca reaccionar en La Bombonera ante Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugarán este sábado desde las 17.45 en La Bombonera, por la fecha 8 del Torneo Apertura. El equipo de la Ribera acumula tres partidos sin ganar en el campeonato y está obligado a reaccionar ante su gente. El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo.

El triunfo por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina le dio algo de aire al conjunto azul y oro, que venía de irse silbado tras dos empates sin goles frente a Platense y Racing Club. Ahora, nuevamente en casa, buscará recuperar confianza y volver al triunfo en el torneo local.

El equipo que conduce Claudio Úbeda está noveno en la Zona A con ocho puntos y marcha 15° en la tabla anual, por lo que necesita sumar para no complicar su clasificación a la siguiente fase. En cuanto al once, se destacan el regreso de Leandro Paredes tras su lesión y la primera titularidad en La Bombonera para Adam Bareiro, que integrará el tridente ofensivo junto a Miguel Merentiel y Lucas Janson. No estarán disponibles Edinson Cavani ni Ángel Romero, ambos por lesión.

Del otro lado, el equipo que dirige Ariel Broggi viene de empatar 1-1 con Independiente, con un golazo de Santiago Rodríguez. El Mensana está 13° con siete unidades y necesita sumar luego de dos caídas frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y Talleres de Córdoba.

El historial entre ambos es corto debido a la prolongada ausencia del conjunto mendocino en Primera. No se enfrentan desde 1983, cuando igualaron 1-1 en el Malvinas Argentinas. La última vez en La Bombonera fue triunfo 2-1 para Boca, con goles de Ricardo Gareca y Jorge Domínguez.

Probable formación de Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.