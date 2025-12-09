Ingresar
“Puse toda mi libido en el trabajo”: las declaraciones hot de Gime Accardi

La joven contó cómo disfruta la soltería y reveló si protagoniza una porno. Una charla imperdible con Moria Casán.

Hoy 15:17
Gime Accardi.

La intriga sobre el presente sentimental de Gimena Accardi después de 18 años en pareja con Nicolás Vázquez es fuerte, y Moria Casán fue a fondo al indagar al respecto con la actriz, que como quien no quiere la cosa reveló que además protagoniza ¡y dirige! una ficción para adultos.

“Es una serie de drama erótico“, comentó sobre TILF, la sigla en inglés que significa profesora con la que me gustaría tener sexo.

Frente a tamaña declaración, la conductora de La Mañana con Moria le pidió que se explaye al respecto, e indagó: “¿Es una porno soft?”.

“No, no, bueno. No sé... La verdad es un drama erótico, no es porno. Se cuenta la historia de una profesora con un alumno, donde una mujer más grande y el chico es más joven”, dijo sobre el rol de Seven Kayne, el coprotagonista.

“Básicamente eso. No puedo contar demasiado más, pero realmente las imágenes son cinematográficas, porque está hermoso, se ve hermoso. Me tiene de codirectora, con mi socia Agustina Navarro, que somos creadoras y todo”, celebró.

La situación sentimental de Gimena Accardi
Por otra parte, Gime aclaró: “Puse toda mi libido en el trabajo. Me vino bien estos meses estar full abocada al trabajo, escribiendo. Ahora estamos en plena edición, así que editando todos los días. Pero muy feliz, ya estamos a punto de estrenarla, así que les va a encantar, estoy segura".

Y cuando Moria le consultó si estaba con alguien, ella fue contundente: ”No, no, por ahora no. Estoy bien así, estoy bien".

“Me siento un poco asexuada, ja, ja, ja”, reaccionó a la broma de Moria.

“Me parece que vos no sos de estar asexuada, ¿eh? No, vos sos re caliente, chavona", cerró Moria Casán elogiando a Gimena Accardi. 

