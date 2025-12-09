¿Que pasó entre Cavani y Diego Martínez? Revelaron un tenso cruce durante un entrenamiento

La situación se dio durante un ejercicio táctico en una de las primeras prácticas del delantero uruguayo en el club.

Hoy 11:21

El exentrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, sorprendió al revelar un episodio desconocido de su ciclo en el club. En una charla para un curso de la Escuela ATFA Alvear, el actual DT de Huracán contó un tenso cruce que tuvo en una de sus primeras prácticas con Edinson Cavani y Marcos Rojo, dos de los referentes del plantel.

El incidente ocurrió durante un ejercicio reducido con reglas estrictas, diseñado para trabajar presión, transiciones y ocupación de espacios. Según narró, Cavani mostró fastidio ante la cantidad de consignas y comenzó a incumplirlas. Ante esa situación, Martínez decidió aplicarle las mismas sanciones que a cualquier jugador.

El momento de mayor tensión: Cavani apartado del entrenamiento

“Edi no las cumplía. ¿Y qué hacés como entrenador? Se las cobrás”, relató Martínez, explicando que no podía permitir excepciones por jerarquía. La tensión creció hasta volverse insostenible y el DT paró la práctica, enviando al uruguayo a trabajar apartado. El episodio generó un silencio absoluto en el plantel.

Allí intervino Marcos Rojo, quien pidió recomponer la situación: “Vamos a terminarlo, Diego. Dejémonos de hinchar”. El grupo retomó la actividad y, según el entrenador, la respuesta fue ejemplar: “No voló una mosca. Edi cumplió todas las reglas, hizo goles… salió espectacular”.

El gesto de Cavani que marcó al plantel

El punto más significativo llegó al día siguiente, durante la sesión de video. Cavani pidió la palabra y ofreció disculpas frente a todo el plantel. “Eso marca su grandeza”, destacó Martínez, quien valoró el gesto como una señal de liderazgo positivo.

El entrenador reflexionó sobre el manejo de grupos de elite: “La gestión de egos es tan importante como la táctica. Los jugadores de experiencia también ponen a prueba al DT para medir su coherencia”.

El paso de Martínez por Boca y su regreso a Huracán

El ciclo de Diego Martínez en Boca abarcó 45 partidos, con 21 victorias, 13 empates y 11 derrotas. Como visitante, sufrió un rendimiento deficitario: apenas 4 triunfos en 21 partidos fuera de casa, entre torneos locales y Copa Sudamericana.

En su estadía también quedó ligado el recordado cruce con Darío Benedetto y la frase “noches alegres, mañanas tristes”, que luego desmintió.

Ahora, en su segundo ciclo en Huracán, Martínez revisita su experiencia en Boca y saca a la luz historias que hasta hoy permanecían ocultas puertas adentro del vestuario xeneize.