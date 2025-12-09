Horror en Coronel Suárez: un hombre asesinó a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida

La localidad de Huanguelén, en el partido bonaerense de Coronel Suárez, permanece conmocionada por un brutal crimen ocurrido durante la madrugada de este martes: un hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 años y posteriormente se quitó la vida.

El hecho salió a la luz tras un llamado telefónico que el agresor, identificado como Gustavo Suárez, de 48 años, realizó a su expareja. Según informó TN, el hombre le dijo a Daiana García, sargento de la Policía Comunal, que estaba estacionado sobre la ruta y que tenía la intención de matar al niño.

Ante la desesperante advertencia, la mujer envió de inmediato un móvil policial al acceso de Huanguelén, a pocos metros de la ruta 60, donde Suárez había indicado que se encontraba junto al nene.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron un camión Mercedes Benz detenido. Dentro del vehículo estaban Suárez y su hijo, Francisco Suárez, con graves heridas de arma de fuego. El niño aún presentaba signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital local, pero murió minutos después.

En el interior del camión se hallaron manchas de sangre y una pistola calibre 22, utilizada para el crimen. La autopsia confirmó que tanto el hombre como el menor tenían disparos en la cabeza.

Previo al asesinato, Suárez había publicado un estado de WhatsApp modo carta anticipando el crimen que estaba por cometer. Además, de acuerdo con el parte policial, existían antecedentes de violencia familiar entre los padres y medidas cautelares que habían vencido el 4 de diciembre.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que investiga las circunstancias del doble homicidio seguido de suicidio que sacudió a toda la región.