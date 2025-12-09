Pro League: el fixture de Las Leonas y Los Leones en Santiago del Estero

Ambas selecciones nacionales comienzan su participación en el torneo este miércoles.

Hoy 17:38

Las selecciones argentinas de hockey, Las Leonas y Los Leones, iniciarán este miércoles su participación en la primera ventana de la FIH Pro League 2025/26, que tendrá como sede al Estadio Provincial de Santiago del Estero. Serán cuatro jornadas consecutivas de acción internacional con dos partidos por día.

Los primeros en debutar serán Los Leones, que este miércoles a las 19.00 enfrentarán a Países Bajos, uno de los equipos más fuertes del circuito. Luego, a las 21.30, será el turno de Las Leonas, que se medirán frente a Alemania para abrir su camino en el torneo.

La actividad continuará el jueves, nuevamente con doble presentación albiceleste. Los Leones jugarán desde las 19.00 ante Pakistán, mientras que Las Leonas enfrentarán a Países Bajos, potencia absoluta del hockey mundial.

Tras un día de descanso, la acción regresará el sábado, con cruces idénticos a los del debut: Los Leones vs. Países Bajos a las 19.00 y Las Leonas vs. Alemania a las 21.30. Finalmente, la ventana se cerrará el domingo, cuando Argentina vuelva a medirse ante Pakistán y Países Bajos, respectivamente, en los mismos horarios.

La Pro League celebra esta temporada su séptima edición. En la rama masculina, Los Leones tuvieron su mejor desempeño con un cuarto puesto en la campaña 2023/24, mientras que Las Leonas exhiben un recorrido más exitoso: fueron campeonas en 2021/22, subcampeonas en 2021, 2023 y 2025, y terceras en 2024. En ambas ramas el máximo ganador es Países Bajos.

Agenda de partidos en Santiago del Estero

Miércoles 10/12

• Los Leones – Países Bajos, 19.00

• Las Leonas – Alemania, 21.30

Jueves 11/12

• Los Leones – Pakistán, 19.00

• Las Leonas – Países Bajos, 21.30

Sábado 13/12

• Los Leones – Países Bajos, 19.00

• Las Leonas – Alemania, 21.30

Domingo 14/12

• Los Leones – Pakistán, 19.00

• Las Leonas – Países Bajos, 21.30