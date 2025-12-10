Ante la ausencia de María Corina Machado, su hija recibió el Premio Nobel de la Paz

Machado no logró llegar a tiempo para la ceremonia y envió un mensaje grabado. La dirigente venezolana agradeció el apoyo de su pueblo y anticipó su esperado reencuentro con sus hijos tras dos años. Milei asistió al acto.

Ante la ausencia de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa recibió el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro no llegó a tiempo para la distinción en la capital de Noruega y envió un audio. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación de extremo peligro”, por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

Machado transmitió en el audio, camino a Oslo: “En nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados y muy honrados”.

La activista vive en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro resultó reelecto entre denuncias de fraude masivo. Su última aparición pública fue el 9 de enero en la capital venezolana. El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, le dijo a AFP que “se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó en su discurso: “Cuando la gente se niega a renunciar a la democracia, se niega a renunciar a la paz. María Corina Machado entiende profundamente esta verdad”.

El mensaje de María Corina Machado por la distinción del Premio Nobel de la Paz

La dirigente manifestó en el audio, que envió por la distinción del Premio Nobel de la Paz: “No llegaré al momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a la ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas”.

Machado destacó: “Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”.