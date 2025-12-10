Ingresar
UTA irá al paro en La Banda mañana si no se abonan deudas salariales

Eduardo Palma informó a Radio Panorama que existen deudas salariales y adviertió que, si no hay respuestas de las empresas, podrían interrumpir el servicio de transporte en La Banda este jueves.

Hoy 10:19

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Santiago del Estero, Ernesto Palma, advirtió que el gremio evalúa aplicar una medida de fuerza ante la persistencia de deudas salariales en el servicio de transporte de la ciudad de La Banda.

En diálogo con Radio Panorama, Palma señaló que la situación se viene profundizando pese a las gestiones realizadas: "En La Banda se viene adeudando sumas y las deudas se mantienen; no son todos los números iguales, venimos tratando estos temas. Haremos una medida de fuerza si no se soluciona", sostuvo.

El dirigente también cuestionó el estado actual del servicio y el impacto en los pasajeros: "El servicio es deficiente, siempre lo charlamos cuando tenemos audiencias en la Secretaría de Trabajo. Hoy en día, con las nuevas aplicaciones, el usuario ha dejado de viajar en colectivo, es notorio. Tratamos de mantener la fuente laboral a pesar de la mala situación que estamos pasando", agregó.

Palma explicó además que el reclamo no es nuevo y que las conversaciones con las empresas se vienen desarrollando desde hace tiempo, sin resultados concretos hasta el momento.

"Este problema se viene charlando y se viene poniendo arriba de la mesa, y la verdad es que lo que se está adeudando es importante", afirmó.

Desde la UTA esperan una resolución en el corto plazo para evitar afectar el servicio, aunque advirtieron que, de persistir la falta de respuestas, el paro podría confirmarse en los próximos días.

