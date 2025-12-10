El Manchester City sumó un triunfazo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la Champions

El equipo de Guardiola se planto y revirtió el resultado en España para quedarse con el triunfo por 2 a 1 en el marco de la sexta fecha de la fase regular.

Hoy 19:37

El Real Madrid atraviesa días de tensión. Después del duro cachetazo que significó caer en casa ante el modesto Celta de Vigo por LaLiga, el golpe europeo no tardó en llegar. En el Santiago Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso volvió a flaquear y perdió 2-1 ante Manchester City, resultado que dejó su clasificación directa a los octavos de final de la Champions totalmente abierta y sembró dudas en un momento caliente.

La ausencia de Kylian Mbappé fue demasiado notoria. Y eso que Rodrygo abrió el marcador con un golazo —no convertía desde marzo, cortando una racha histórica—, pero ni Vinicius ni Bellingham lograron mostrar esa chispa necesaria para sostener la ventaja. El City, fiel a su manual, ganó metros con posesión y empató gracias a Nico O’Reilly, tras un rebote que Courtois no pudo controlar. Minutos más tarde, Erling Haaland cambió por gol un penal que él mismo había generado.

El momento del técnico tampoco ayuda. Con la continuidad cuestionada por los propios hinchas, Xabi Alonso volvió a mostrar pocas respuestas desde el banco. Prometió que Franco Mastantuono estaba “cada vez más cerca de jugar” luego de superar la pubalgia, pero el juvenil sumó su cuarto partido consecutivo sin minutos: ingresaron Arda Güler, Brahim Díaz y Endrick, pero ninguno logró modificar el rumbo.

Ahora, el escenario es claro: el Madrid deberá jugarse la clasificación en las últimas dos fechas. Primero recibirá al Mónaco, y luego cerrará el grupo ante el Benfica en Portugal. Está entre los primeros ocho solo por diferencia de gol, un detalle que preocupa en el club y se notó en el ambiente del Bernabéu, donde incluso se escucharon algunos silbidos en plena noche europea.