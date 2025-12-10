Estudiantes bandeños recibieron los diplomas “Mérito al Estudio” por su desempeño durante el presente ciclo lectivo

La ceremonia “Mérito al Estudio 2025” se realizó el martes a la tarde en la explanada del HCD y contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani; el viceintendente, Lic. Gabriel Santillán, entre otras autoridades.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda, distinguió a más de 130 alumnos y estudiantes bandeños de los niveles primario y secundario que asisten a 43 establecimientos escolares, que se destacaron académicamente durante el Ciclo Lectivo 2025, reconociendo de este modo su esfuerzo y dedicación.

La ceremonia “Mérito al Estudio 2025” se realizó el martes a la tarde en la explanada del HCD y contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani; el viceintendente, Lic. Gabriel Santillán; concejales de diferentes bloques, autoridades del Ejecutivo Municipal, directivos y docentes.

También estuvieron presentes autoridades y referentes de instituciones intermedias, referentes de la cultura local y familiares de los alumnos y estudiantes que siguieron atentamente cada instancia del encuentro.

Esta iniciativa tiene como base la resolución N°31/96, sancionada por el HCD a través de la cual se instituyó de forma anual la entrega de certificados a los alumnos de las escuelas de la ciudad de La Banda que hayan alcanzado el máximo nivel escolar.

También en cada oportunidad se otorgan distinción especial, que este año fueron para el Instituto Camino de Esperanza ASAIM y la Escuela Especial “Dra. Telma Reca”. Por último, los alumnos y estudiantes eligieron a los mejores compañeros que recibieron diplomas especiales.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani declaró lo siguiente sobre esta importante actividad: “Es una noche muy emotiva. Tener la posibilidad de entregar los certificados de Mérito al Estudio y también al buen compañero, es una grata tarea.

Cuando un alumno ha logrado cierto escaneo en el conocimiento y logra tener buenos promedios, es porque no solamente es mérito del propio alumno, sino también está el acompañamiento de su familia y de los docentes.

Así que vayan mis felicitaciones también a las familias de cada uno de los alumnos que han recibido este distinguido reconocimiento y por supuesto a los docentes de cada una de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de La Banda.

Finalmente, el jefe comunal destacó: “Nosotros trabajamos permanentemente para llevar adelante la educación como política de Estado municipal. Así lo venimos haciendo con el equipo municipal y me parece que es la mejor forma, ya que la educación es la herramienta de transformación de las personas y en ese sentido, la educación debe ir acompañada siempre del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, pero también de valores.

Siempre estamos propiciando que los docentes de las escuelas y colegios de la ciudad de La Banda, transmitan conocimientos y valores fundamentalmente para construir un mejor futuro para nuestra ciudad.

Vamos a continuar apoyando a la educación como lo hemos demostrado en cada una de las acciones que llevamos adelante. Porque cuando decimos que la educación es política de Estado municipal, no solamente la declaramos, sino que acompañamos con acciones.

Por ejemplo, este año hemos acompañado con el 100% de aumento del sueldo básico y un piso de $800 mil, a los casi 300 docentes que tenemos en los diferentes niveles de nuestro sistema educativo municipal.

Se trata de algo concreto que se refleja en el conocimiento, en la capacitación de los docentes, en transmitir conocimiento y valores para los alumnos, pero también acompañamos con el salario. Esa es nuestra mirada y la vamos a seguir teniendo aquí en la ciudad de La Banda”.