Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 DIC 2025 | 36º
X
Locales

El municipio bandeño acompañará una feria de artesanos con shows en vivo en el Patinódromo

Desde la organización se indicó que durante el desarrollo del evento estará presente “Papá Noel” para recibir las cartas de los niños y tomarse fotografías con ellos.

Hoy 16:01

La Municipalidad de La Banda acompañará la feria de artesanos y emprendedores, show en vivo y gastronomía que se realizará el viernes 12 a partir de las 20 en las instalaciones del Patinódromo Municipal ubicado en Av. San Martín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la organización se indicó que durante el desarrollo del evento estará presente “Papá Noel” para recibir las cartas de los niños y tomarse fotografías con ellos.

Asimismo, se presentará en vivo la agrupación guarachera “Por siempre quinteto” que tiene entre sus integrantes al acordeonista del reconocido “Koly” Arce. De igual manera se dejará el “micrófono abierto” para dar lugar a los vecinos que deseen compartir sus talentos artísticos.

De esta manera desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se busca promover la realización de este tipo de actividades que convocan a los microemprendedores de la ciudad de La Banda y a la vez son una plataforma para la presentación de los nuevos talentos artísticos.

Los interesados en obtener mayor información sobre la organización del evento pueden comunicarse al 3854723815.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez asume este miércoles como nuevo gobernador de Santiago del Estero
  2. 2. Víctor Araujo presentó su renuncia como intendente de la ciudad de Fernández
  3. 3. Un joven fue amenazado con un cuchillo por un sujeto que le realizó un arreglo
  4. 4. El tiempo para este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: la máxima será de 34ºC
  5. 5. La Mesa del Arsénico cerró su ciclo 2025 con avances y anunció su III Jornada Regional 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT