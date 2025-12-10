El municipio bandeño acompañará una feria de artesanos con shows en vivo en el Patinódromo

Desde la organización se indicó que durante el desarrollo del evento estará presente “Papá Noel” para recibir las cartas de los niños y tomarse fotografías con ellos.

Hoy 16:01

La Municipalidad de La Banda acompañará la feria de artesanos y emprendedores, show en vivo y gastronomía que se realizará el viernes 12 a partir de las 20 en las instalaciones del Patinódromo Municipal ubicado en Av. San Martín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la organización se indicó que durante el desarrollo del evento estará presente “Papá Noel” para recibir las cartas de los niños y tomarse fotografías con ellos.

Asimismo, se presentará en vivo la agrupación guarachera “Por siempre quinteto” que tiene entre sus integrantes al acordeonista del reconocido “Koly” Arce. De igual manera se dejará el “micrófono abierto” para dar lugar a los vecinos que deseen compartir sus talentos artísticos.

De esta manera desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se busca promover la realización de este tipo de actividades que convocan a los microemprendedores de la ciudad de La Banda y a la vez son una plataforma para la presentación de los nuevos talentos artísticos.

Los interesados en obtener mayor información sobre la organización del evento pueden comunicarse al 3854723815.