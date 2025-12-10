Ingresar
Se realizó un operativo integral de fumigación en el Mercado Unión

Hoy 16:04

Durante el pasado fin de semana la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó a cabo un operativo integral de fumigación en el Mercado Unión, con el objetivo de prevenir la proliferación de enfermedades como el Dengue y garantizar condiciones óptimas en un espacio de manipulación y comercialización de alimentos.

El responsable del área de Fumigación Municipal, Sebastián Vega, explicó: “Para llevar a cabo esta acción, solicitamos a todos los puesteros que retiraran recipientes en desuso que puedan acumular agua, principalmente para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, y también trabajamos en la sanitización debido a la constante manipulación de alimentos, particularmente en el sector de frutas y verduras”.

Además, Vega destacó que “continuaremos con diferentes operativos de descacharreo y fumigación en distintos puntos del municipio, como lo venimos haciendo desde el año pasado”.

Además de la fumigación, durante esta semana se intensificarán los trabajos en desagües a cielo abierto utilizando equipos especializados para evitar la proliferación de mosquitos en zonas vulnerables.

El municipio de La Banda, a través de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani,  reafirma de esta manera su compromiso de trabajar con la comunidad para mantener condiciones de salubridad en la ciudad, apostando a la prevención y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

