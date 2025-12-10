Ingresar
Maxi López saludó a Wanda Nara por su cumpleaños y dio a conocer el apodo que usa con ella en la intimidad

A pesar de que el exfutbolista se encuentra en Europa junto a su esposa, no olvidó la fecha especial de su expareja.

Hoy 16:18

Wanda Nara cumplió 39 años este miércoles y lo festejó con emotivas muestras de cariño y regalos de sus familiares y amigos.

Pero uno de los saludos más esperados por los seguidores de la empresaria fue el de su expareja, Maxi López, con quien ella lleva una excelente relación coparental y de amistad.

El participante de MasterChef publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que ambos fueron captados entre gestos cómplices en medio de las grabaciones de reality culinario. Sobre la imagen escribió: “Feliz cumpleaños Wanda Solange”.

La mención del segundo nombre de la conductora es un claro guiño que da cuenta de su confianza mutua y cercanía.

Es ampliamente conocido que Maxi sería el único del entorno íntimo de Wanda que se refiere a ella como Solange. Se trata de una costumbre que nació durante sus años de matrimonio y que todavía se mantiene como una forma de cariño.

