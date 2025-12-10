Un homenaje inesperado a Alfredo Ábalos en las costas de un pueblo de Ecuador

El singular homenaje surgió por iniciativa de Facundo Zavaleta, un joven santiagueño que reside y trabaja en un hostal de esa localidad ecuatoriana.

En el pintoresco balneario de Montañita, una reconocida localidad costera de Ecuador, una calle lleva desde hace poco el nombre de Alfredo Ábalos, destacado músico del folclore argentino que vivió la mayor parte de su vida en Santiago del Estero. El singular homenaje surgió por iniciativa de Facundo Zavaleta, un joven santiagueño que reside y trabaja en un hostal de esa localidad ecuatoriana.

A través de las redes sociales, Zavaleta explicó que la propuesta nació desde su profundo vínculo con la música popular argentina y, en particular, con la obra de Ábalos. La idea fue bien recibida por vecinos y visitantes de Montañita, quienes aceptaron denominar de manera informal a la calle donde funciona el hospedaje en honor al músico santiagueño.

Alfredo Ábalos residió desde joven en el barrio 8 de Abril de la capital santiagueña, donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística hasta sus últimos días. Su legado musical continúa vigente a través de sus hijos Martín y Santiago Ábalos, integrantes del grupo La Pesada Santiagueña, quienes mantienen viva la esencia de su obra.

Fue precisamente Santiago Ábalos quien compartió en Facebook la historia detrás del homenaje. Relató que Facundo conoció la música de su padre cuando era apenas un niño, durante un viaje familiar, y que con el tiempo comenzó a difundir sus canciones en el hostal donde trabaja. “Los clientes se arrimaban para ver quién cantaba, y después pedían que ponga más temas del ‘viejito barbón’”, recordó.

El joven santiagueño soñaba con conocer personalmente a Alfredo Ábalos, pero ese deseo no pudo concretarse debido al fallecimiento del artista años atrás. Como forma de homenaje, decidió inmortalizar su nombre en la calle, transformando la admiración en un gesto concreto de memoria y reconocimiento.

El hecho generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el valor simbólico del homenaje y sugirieron que en Santiago del Estero también se impulse alguna iniciativa similar, como la designación de una calle o la construcción de un monumento en su honor. Incluso referentes del folclore argentino, como Peteco Carabajal, expresaron públicamente su entusiasmo por el reconocimiento.

Montañita, ubicada en la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, a unos 200 kilómetros de Guayaquil, es conocida por su ambiente relajado, sus playas sobre el océano Pacífico y su perfil cultural diverso. Desde ahora, suma también un lazo especial con la música popular argentina y con la memoria de Alfredo Ábalos, un santiagueño cuya obra sigue cruzando fronteras.