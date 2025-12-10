Bombazo: un gigante europeo habría ofertado por Sergio Ramos tras quedar libre de Monterrey

El experimentado defensor español, que no piensa en el retiro, analiza su futuro tras salir del fútbol mexicano. Desde Europa ya empiezan a golpear su puerta.

Hoy 16:38

Sergio Ramos volvió a sacudir el mercado internacional. El histórico zaguero español decidió no continuar en Monterrey y quedó con el pase en su poder a los 39 años, pero lejos de pensar en el retiro, su nombre empezó a sonar con fuerza en Europa. Según reveló Cadena Ser, el Manchester United ya le acercó una oferta formal para sumarlo desde enero de 2026, en la búsqueda de un líder que ordene a una defensa repleta de talento joven, pero sin una voz de mando.

El interés del United no sorprende si se tiene en cuenta que Ramos mantiene una vigencia notable. En el último Mundial de Clubes, donde enfrentó a River en la fase de grupos y llevó a Monterrey hasta los octavos de final ante Borussia Dortmund, demostró que sigue en condiciones de competir al más alto nivel. Su experiencia, carácter y jerarquía lo colocan como una pieza valiosa para cualquier club.

Sin embargo, los Red Devils no son los únicos que se mantienen atentos. En Italia, los rumores lo vinculan con el Milan, una variante que seduce al defensor no solo por regresar al fútbol europeo, sino también por la posibilidad de reunirse con Luka Modric, con quien compartió años dorados en Real Madrid y levantó cuatro Champions League.

En plena etapa de definiciones, lo único seguro es que Ramos no contempla colgar los botines. Su deseo es seguir compitiendo y, con pretendientes de peso en la mesa, su futuro promete convertirse en uno de los grandes capítulos del mercado 2026.