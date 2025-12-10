Flamengo aprovechó los errores de Cruz Azul y le ganó en el Derbi de las Américas

Los Cementeros de Larcamón no pudieron ante un Mengao que, sin mostrarse muy superior, aprovechó las que tuvo.

Hoy 16:51

Flamengo es el campeón del Derbi de las Américas. En un partido que nos dio más expectativa que realidad, el Mengao se impuso por 2-1 a Cruz Azul, levantó este título y se metió en la siguiente fase de la Copa Intercontinental.

Futbolísticamente hablando, el partido nos ofreció bastante poco. El Mengao logró abrir el marcador gracias a un horror de Gonzalo Piovi en la salida, el cual se transformó rápidamente en gol gracias a la gran figura del encuentro: Giorgian De Arrascaeta. Amague el arquero y definición simple con el arco vacío.

El gol un poco que despertó a la Máquina. Los de Nicolás Larcamón comenzaron a presionar un poco más arriba en el campo y surtió efecto: antes del final de la primera mitad, Jorge Sánchez capturó un rebote en la puerta tras un mal rechazo de Leo Ortiz y, con un sablazo imposible de detener, empató el encuentro.

El segundo tiempo no tuvo mucha acción. Entre toqueteos intracendentes y displicencia de cara al arco, Flamengo encontró una jugada de peligro que tuvo suspenso. De Arrascaeta aprovechó una defensa cementera completamente partida para definir por encima del portero y, chequeo con el reloj del árbitro mediante, poner el 2 a 1 final.

Con la obtención de este título -que, por cierto, la FIFA cuenta como oficial-, el Flamengo avanza a la siguiente ronda de la Copa Intercontinental, donde jugará ante el Pyramids de Egipto por un lugar en la gran final ante el Paris Saint-Germain.