Olímpico vuelve a la acción con su visita a Peñarol en Mar del Plata, por la Liga Nacional

El Milrayitas busca recuperarse tras la caída ante Obras, mientras que el Negro llega en alza luego de vencer a Boca. Desde las 22.10, con televisación de TyC Sports.

Hoy 10:13

Peñarol y Olímpico de La Banda se verán las caras este miércoles, desde las 22.10, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, en un duelo clave para seguir escalando en la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Emanuel Sánchez, y será televisado por TyC Sports.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Milrayitas llega golpeado tras la derrota por 95-86 ante Obras Basket, resultado que lo dejó en el 10° puesto de la tabla con un récord de 7 victorias y 6 caídas. Pese a la irregularidad, Peñarol tiene puntos altos: Facundo Vázquez es el líder en asistencias del torneo, con un promedio de 5 por partido, mientras que Iván Basualdo se ubica segundo en rebotes, con 8.6 de media, siendo dos cartas clave para el local.

Del otro lado, Olímpico arriba a Mar del Plata con envión anímico luego de una sólida victoria por 83-71 ante Boca Juniors. El conjunto bandeño se posiciona 16°, con un registro de 4 triunfos y 7 derrotas, y buscará dar el golpe fuera de casa para comenzar a salir del fondo.

En el historial, el Negro manda con 23 victorias, mientras que Peñarol suma 17 en 40 enfrentamientos, un antecedente que promete un encuentro parejo y atractivo entre dos equipos con realidades distintas pero necesidades similares.