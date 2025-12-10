"El cierre de MTV no sorprende, hoy la gente consume música de una forma diferente"

El próximo 31 de diciembre, la emblemática señal MTV dejará de estar al aire marca así el fin de una era. El Dj santiagueño “Pony” Galván habló con Noticiero 7 sobre la importancia de este hecho histórico.

Hoy 17:34

La decisión de Paramount Global de apagar definitivamente sus señales musicales el 31 de diciembre de 2025 —entre ellas MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— confirma el cierre de un capítulo histórico para la televisión musical. Aunque la marca MTV continuará activa con reality shows y eventos, su contenido musical migrará por completo a plataformas digitales como YouTube, TikTok y Spotify, en sintonía con los cambios en los hábitos de consumo actuales.

Consultado por Noticiero 7, el DJ “Pony” Galván recordó la importancia que la señal tuvo para toda una generación: “Desde lo sentimental, lo primero que provoca esta noticia es nostalgia, porque uno recuerda lo que fue y lo que representó el nacimiento de esta señal. Antes solíamos juntarnos entre amigos a ver los videos de MTV”, expresó.

Para Galván, el cierre no sorprende en el contexto actual. “Teniendo en cuenta el cambio que hubo en los medios, lo que está ocurriendo hoy en día con redes sociales y cómo han cambiado los hábitos de consumo en la gente, esta noticia no sorprende. Hoy la gente consume música de una manera muy diferente”.

Sin embargo, el DJ advirtió que la pérdida es significativa para la industria musical: “Tanto los artistas como las compañías discográficas terminan perdiendo un bastión importante donde tenías 24 horas de música”.

El adiós a las señales musicales de MTV refleja no solo un movimiento estratégico de la compañía, sino también una transformación profunda en cómo el público se relaciona con la música en la era digital.