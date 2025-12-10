Ingresar
Trump anunció la incautación de un “petrolero enorme” frente a Venezuela en medio del operativo militar en el Caribe

El presidente estadounidense confirmó la captura del buque y advirtió que podrían producirse nuevas acciones mientras acusa al régimen de Maduro de liderar redes de narcotráfico.

Hoy 17:42

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la Guardia Costera confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela en medio del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe.

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a la prensa.

“Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”, añadió.

La administración Trump acusa al dictador venezolano de encabezar redes de narcotráfico y, desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

El propio Trump ha advertido que “pronto” podrían iniciar ataques dentro del territorio venezolano.

