Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 DIC 2025 | 33º
X
Locales

Gerardo Zamora felicitó a Elías Suárez y Carlos Silva Neder antes de su asunción como gobernador y vicegobernador

El mandatario saliente destacó la “capacidad” y “calidad humana” de los dirigentes que asumirán esta tarde y agradeció a los santiagueños por el respaldo recibido durante su gestión.

Hoy 17:45

El gobernador saliente Gerardo Zamora expresó este miércoles un mensaje de felicitación para Elías Suárez y Carlos Silva Neder, quienes asumirán esta tarde como gobernador y vicegobernador de Santiago del Estero. A través de un emotivo texto, destacó las capacidades de ambos dirigentes y valoró el respaldo ciudadano que los llevó a la victoria en las urnas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Felicitaciones y el mejor de los éxitos para Elías Suárez y Carlos Silva Neder, quienes asumirán como Gobernador y Vice Gobernador de nuestra provincia, esta tarde”, escribió Zamora, resaltando además que será “una inmensa alegría” entregar los atributos del mando a “un amigo entrañable, una persona de bien y un hombre de sobrada capacidad para llevar adelante la noble tarea que la ciudadanía santiagueña le encomendó”.

El mandatario saliente aprovechó el mensaje para agradecer a los santiagueños “la confianza depositada” durante su gestión. “Me ha permitido, desde tan alto honor conferido, trabajar con todas mis fuerzas para avanzar en esa construcción colectiva que nos permita desarrollarnos con dignidad, progreso y posibilidades para todos”, afirmó.

Por último, Zamora renovó su compromiso con la provincia: “Mi compromiso con esa idea, con más fuerzas que nunca; un abrazo para todos y cuenten conmigo siempre”.

TEMAS Gerardo Zamora Carlos Silva Neder Elías Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Inició la sesión en la Legislatura y Elías Suárez asume como nuevo gobernador de Santiago del Estero
  2. 2. Víctor Araujo presentó su renuncia como intendente de la ciudad de Fernández
  3. 3. Un joven fue amenazado con un cuchillo por un sujeto que le realizó un arreglo
  4. 4. El tiempo para este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: la máxima será de 34ºC
  5. 5. La Mesa del Arsénico cerró su ciclo 2025 con avances y anunció su III Jornada Regional 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT