Gerardo Zamora felicitó a Elías Suárez y Carlos Silva Neder antes de su asunción como gobernador y vicegobernador

El mandatario saliente destacó la “capacidad” y “calidad humana” de los dirigentes que asumirán esta tarde y agradeció a los santiagueños por el respaldo recibido durante su gestión.

Hoy 17:45

El gobernador saliente Gerardo Zamora expresó este miércoles un mensaje de felicitación para Elías Suárez y Carlos Silva Neder, quienes asumirán esta tarde como gobernador y vicegobernador de Santiago del Estero. A través de un emotivo texto, destacó las capacidades de ambos dirigentes y valoró el respaldo ciudadano que los llevó a la victoria en las urnas.

“Felicitaciones y el mejor de los éxitos para Elías Suárez y Carlos Silva Neder, quienes asumirán como Gobernador y Vice Gobernador de nuestra provincia, esta tarde”, escribió Zamora, resaltando además que será “una inmensa alegría” entregar los atributos del mando a “un amigo entrañable, una persona de bien y un hombre de sobrada capacidad para llevar adelante la noble tarea que la ciudadanía santiagueña le encomendó”.

El mandatario saliente aprovechó el mensaje para agradecer a los santiagueños “la confianza depositada” durante su gestión. “Me ha permitido, desde tan alto honor conferido, trabajar con todas mis fuerzas para avanzar en esa construcción colectiva que nos permita desarrollarnos con dignidad, progreso y posibilidades para todos”, afirmó.

Por último, Zamora renovó su compromiso con la provincia: “Mi compromiso con esa idea, con más fuerzas que nunca; un abrazo para todos y cuenten conmigo siempre”.