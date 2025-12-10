La Liga Profesional informó la terna arbitral para el mano a mano entre la Academia y el Pincha por el título del Clausura, que será este sábado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes de La Plata, mano a mano por el título del Torneo Clausura que se disputará este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El juez principal estará acompañado por Gabriel Chade (asistente 1), Maximiliano Del Yesso (asistente 2), Pablo Dóvalo (cuarto árbitro), Mariana Dure (quinta), Héctor Paletta (VAR) y Hernán Mastrángelo (AVAR).

Ramírez viene de dirigir partidos importantes este año: estuvo en los dos clásicos calientes entre Racing e Independiente, en el de San Lorenzo contra Huracán en agosto, la final de la Primera Nacional (donde el VAR fue protagonista y Gimnasia de Mendoza se impuso a Deportivo Madryn por penales para conseguir el histórico ascenso a la Liga Profesional) y, recientemente, también el Superclásico (triunfo de Boca ante River en la Bombonera).

El árbitro fue cuestionado por Gustavo Costas en diferentes encuentros en el año. En marzo, estalló tras el empate con Independiente como visitante: "Pienso que no nos cobraron nada. Fue alevoso".

Meses más tarde, Ramírez volvió a dirigir a Racing en el marco de un clásico ante Boca en La Bombonera y su actuación despertó nuevamente la ira de Costas, que cuestionó la infracción que derivó en el tanto de la igualdad por parte de Milton Giménez y el desequilibrado número de faltas sancionadas de para un lado y otro.

"Pasó lo de siempre. Cobraron todo foul. Foul, foul, foul… Ustedes vieron que no fue foul el del tiro libre. No es que lloramos pero lo saben", inició el entrenador de la Academia respecto a la supuesta infracción sobre Milton Delgado que Leandro Paredes aprovechó para enviar el centro que Giménez cambió por gol. "¿Cuántas faltas nos cobraron a nosotros? Diecinueve, contra seis. Contra Independiente el mismo árbitro nos cobró dieciocho contra dos", recriminó.

Ahora, Ramírez vuelve a dirigir a Racing nada menos que en la final contra Estudiantes de La Plata, que definirán al campeón del Torneo Clausura este sábado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.