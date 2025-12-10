El Coro de Jóvenes del CCB presenta el concierto “Del negro spiritual al gospel”

El Centro Cultural del Bicentenario invita a un recorrido musical por el folklore afroamericano. Será este sábado 13 de diciembre, desde las 20 hs.

Hoy 19:14

El Centro Cultural del Bicentenario presentará a su Coro de Jóvenes, en ocasión de celebrar su 10º aniversario, con el concierto “DEL NEGRO SPIRITUAL AL GOSPEL: UN RECORRIDO MUSICAL POR EL FOLKLORE AFROAMERICANO”, este sábado 13 de diciembre, a las 20 horas, en su Hall Central.

Una propuesta artística que ofrece un viaje sonoro por algunas de las expresiones más profundas y significativas del folklore afroamericano. El Coro de Jóvenes es dirigido por la Prof. María Fernanda Pérez.

El programa recorrerá los orígenes de los negros spirituals, nacidos en el contexto de la esclavitud en los Estados Unidos, donde los cantos de fe, lamento y esperanza se convirtieron en una forma de resistencia espiritual y cultural. A partir de ese legado, el concierto avanzará hacia el gospel, género que transformó esos cantos tradicionales en una música vibrante, comunitaria y llena de energía, marcada por el protagonismo de la iglesia afroamericana.

A lo largo de la presentación se interpretarán obras emblemáticas que muestran la evolución de estos estilos, su riqueza rítmica y su potencia emocional, destacando su impacto en la música del siglo XX y su influencia en la cultura contemporánea.

El CCB invita a la comunidad a disfrutar de este concierto que más allá de su calidad artística, los hará experimentarán un acercamiento a la historia, las raíces y la profunda espiritualidad que dieron origen a estas músicas que marcaron al mundo.