Además de Fabra, quiénes son los otros jugadores que se van de Boca

El colombiano se despidió tras diez años en el club. Pero hubo otros que dijeron adiós y ya no volverán al predio de Ezeiza.

Hoy 19:19

Fue un martes de despedidas en Boca Predio. Porque mientras el plantel cerraba el año con trabajos en el gimnasio, entre pecheras dobladas, saludos y miradas, quedó claro que no todos volverán en enero. A la salida ya confirmada de Frank Fabra se le sumaron otras dos historias que también bajaron la persiana: Cristian Lema e Ignacio Miramón. Jugadores que terminan contrato con el Xeneize, cada uno por motivos distintos, pero con un mismo punto final.

Cristian Lema, de pilar a borrado

El caso más traumático que se termina es el de Lema, quien se va libre del club. Su último partido fue en octubre del 2024, cuando se lesionó el tobillo ante Riestra. Y aunque se recuperó a comienzos de 2025, nunca volvió a jugar. Y ya no lo hará más... Lo curioso es que, a pesar de su intención de irse, nunca fue liberado por el Consejo. Y ni siquiera pudo entrenarse con sus compañeros en este tiempo.

Es más, en la última etapa, tampoco lo dejaron almorzar ni compartir espacio con el plantel profesional. Podía hacerlo con los juveniles, mientras se entrenaba con un PF del club que tenía multitareas. Ahora, finalmente, se irá libre.

El Xeneize, había pagado su cláusula (500 mil dólares) a Lanús. En total jugó 34 partidos en su primer año como titular. Hoy, la historia termina lejos de aquel arranque prometedor.

Ignacio Miramón, un ciclo que nunca despegó

El volante de 22 años llegó desde Lille a mediados de 2024 con un préstamo de 18 meses. Pero su 2025 se apagó antes de encenderse: apenas tres partidos oficiales (Central Córdoba, Banfield y Estudiantes) y, desde abril, ni un minuto más. Quedó afuera del banco, afuera de las listas, afuera de todo.

Se lo vio más yendo a ver a la Reserva de Gimnasia o incluso a la Primera, que jugando en Boca. Fue, a todas luces, una incorporación que al Xeneize no le resultó en primera instancia y que luego tapó con la llegada de muchos jugadores en el puesto (entre ellos, Paredes) y con el crecimiento de Milton Delgado.

Su contrato, al igual que Lema, finaliza ahora, pero en este caso Boca tenía una opción de compra de 3.5 millones de euros que obviamente no tomó. Por lo que Miramón volverá a Francia tras ocho meses sin jugar y con solo 20 partidos con la camiseta del Xeneize. Una salida anunciada desde hace tiempo.

Javier García, un cierre diferente

El contrato del arquero también se vence ahora pero su caso siempre fue distinto. Javi volvió a Boca porque Román lo llamó en su momento: amistad, confianza y un rol de apoyo en el plantel. No solo como arquero suplente (aunque nunca fue en el 2025), sino como una voz de la experiencia, lo hicieron seguir ligado al club.

La realidad es que al arquero de 38 se le vencía el vínculo a finales del 2024. Incluso sus propios compañeros lo habían despedido en su momento. Pero el club ofreció renovarle y Javi aceptó. Finalmente, decidió seguir todo el 2025… hasta hoy. Ahora, deberá definir si sigue en ese rol inactivo y sobre todo extraño, al punto que lleva casi dos años sin jugar (desde marzo del 2024).

Por todo, la última jornada antes del receso dejó nombres, decisiones y finales. Entre Fabra, Lema, Miramón y Javi García, cuatro historias distintas, Boca cerró un capítulo importante. La limpieza ya empezó...