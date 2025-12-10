Sólido primer día de Nicolás Varrone en los tests de postemporada de la Fórmula 2

El argentino, que debutará en la categoría telonera de la F1 en 2026, completó las pruebas del miércoles en Abu Dhabi sin contratiempos.

Nicolás Varrone, el argentino que a partir de 2026 correrá en la Fórmula 2, cumplió sin problemas este miércoles con el primer día de las pruebas de la postemporada de la categoría en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi.

En la primera sesión, por la mañana emiratí, el piloto de 25 años (los cumplió el sábado) finalizó 20°, con un tiempo de 1m40s570, mientras que para la tarde lo mejoró a 1m38s981 y quedó 14°, a 1s778 de Oliver Goethe, el líder de los 22, quien corrió todo el 2025 allí.

Vale recordar que Varrone no tuvo competencia en autos de fórmula en los últimos tiempos, más allá de algunas pruebas, porque corría en autos con techo en el mundo de las carreras de resistencia, como el Mundial de Endurance (WEC).

A bordo del auto número 24 del equipo Van Amersfoort Racing, quedó apenas a una décima y media de su compañero, el mexicano Rafael Villagómez, que ya tiene dos temporadas enteras en F2 y está bajo el techo de la escudería neerlandesa desde 2021.

Fue una jornada sin incidentes ni contratiempos para Varrone, que completó 77 vueltas y continuará su preparación durante jueves y viernes, en busca de conocer los secretos del Dallara con motor V6 turbo, el mismo monoplaza que utilizan sus rivales.

Con estas pruebas, más las de pretemporada y una preparación física especial, el argentino intentará llegar con la mejor adaptación posible al inicio de la temporada de la Fórmula 2, que será el fin de semana del 8 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia, a la par de la F1.