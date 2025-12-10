Ingresar
El Dr. Carlos Silva Neder juró como vicegobernador y asume su segundo mandato

En la sesión especial, designó las dos comisiones que recibieron al gobernador saliente Gerardo Zamora, y a Elías Suárez, gobernador electo.

Hoy 19:43

En una sesión especial cargada de solemnidad institucional, Carlos Silva Neder asumió este jueves como vicegobernador de la Provincia, dando inicio oficial al nuevo período de autoridades santiagueñas. El acto se desarrolló en el recinto de la Legislatura, donde estuvieron presentes legisladores, funcionarios y representantes de distintos poderes del Estado.

Tras ser investido en el cargo, Silva Neder procedió a la conformación de la Comisión externa e interna, el organismo parlamentario que regula el vínculo institucional de la Cámara y la organización de cada sesión. Luego, en un gesto de ordenamiento político antes de avanzar con la ceremonia principal, pidió un cuarto intermedio para ultimar detalles previos a la jura del nuevo gobernador Elías Suárez.

La jornada marcó el comienzo formal de una nueva etapa de gobierno en Santiago del Estero, con una Legislatura que volvió a ser el escenario central de los traspasos democráticos, tal como lo establece la tradición política provincial.

TEMAS Carlos Silva Neder Elías Suárez

