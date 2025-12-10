“Es un compromiso muy grande”: Silva Neder destacó la experiencia de Elías Suárez y el acompañamiento institucional

El vicegobernador valoró la alta participación ciudadana y afirmó que el nuevo gobierno seguirá garantizando salud, educación y diálogo permanente.

Hoy 19:48

Tras el cuarto intermedio en la Legislatura, Carlos Silva Neder dialogó con Noticiero 7 y expresó su satisfacción por el inicio de la gestión encabezada por Elías Miguel Suárez, a quien definió como una figura clave para afrontar el actual contexto provincial y nacional.

“Nosotros estamos muy orgullosos de haber formado la propuesta electoral acompañando a Elías Suárez como representante del proyecto político que lidera Gerardo Zamora”, afirmó. En ese sentido, destacó “la alta participación ciudadana” y el respaldo obtenido en las urnas.

Silva Neder reconoció que se abre una etapa desafiante: “Es un compromiso muy grande. Si bien Zamora siempre va a acompañarnos y asesorarnos, son tiempos complejos, y ahí aparece toda la experiencia de Elías Suárez para llevar adelante esta situación”.

El vicegobernador subrayó que el objetivo central es seguir garantizando el acceso a la salud, la educación y la igualdad de oportunidades para todas y todos los santiagueños.

Además, reforzó el carácter dialoguista del espacio político: “Este es un proyecto que convoca al diálogo permanente, donde se escucha y se consensua para encontrar las mejores soluciones, haciendo eficiente el recurso del Estado y rompiendo asimetrías”.

Silva Neder asumió hoy su último período al frente de la Legislatura y será el encargado de conducir las sesiones durante esta nueva etapa institucional en la provincia.