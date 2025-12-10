Así lo expresó el senador Nacional José Emilio Neder en diálogo con Noticiero 7, minutos antes de la asunción de Elías Miguel Suárez y Carlos Silva Neder, como gobernador y vicegobernador de Santiago del Estero, respectivamente.

Hoy 19:51

La asunción de Elías Suárez como gobernador de Santiago del Estero fue el hecho sobresaliente en la tarde-noche de este miércoles 10 de diciembre en Santiago del Estero.

Funcionarios y miembros de los tres poderes llegaron hasta la Legislatura de la Provincia para ser parte del traspaso de mando por parte del Dr. Gerardo Zamora a Elías Miguel Suárez.

“Es muy importante este momento, una vez más el pueblo en democracia ha expresado su voluntad y todos hemos sido parte de un proceso transformador de la provincia que ha llevado adelante Gerardo Zamora con total proyección”, destacó el senador nacional José Emilio Neder, quien dialogó con Noticiero 7 al momento de ingresar a la Legislatura local.

Para Neder, “Elías Suárez y Silva Neder darán continuidad al proceso iniciado en 2005”, priorizando áreas clave como educación y salud, y atendiendo todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para permitir la continuidad del proceso de desarrollo iniciado en Santiago del Estero hace 20 años.