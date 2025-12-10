Elías Suárez juró como gobernador en una emotiva ceremonia en la Legislatura

Ingresó al recinto acompañado de su familia, en el marco de la ceremonia de asunción para la que fue elegido el pasado 26 de octubre.

Hoy 20:14

En un acto profundamente emotivo y cargado de simbolismo democrático, Elías Suárez ingresó este jueves al recinto de la Legislatura provincial acompañado por su esposa y por sus hijos, en el marco de la ceremonia de asunción para la que fue elegido el pasado 26 de octubre.

El clima en el interior de la Cámara reflejó la trascendencia del momento, con familiares, autoridades y legisladores siguiendo cada instancia con marcada atención.

La ceremonia dio inicio con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado en un ambiente solemne que reforzó el carácter institucional del acto. Tras ello, el vicegobernador Carlos Silva Neder, en su rol de presidente natural de la Cámara de Diputados, fue el encargado de tomarle juramento a Suárez, completando así el protocolo previsto para la puesta en funciones del nuevo mandatario santiagueño.

Con la jura concretada, quedó formalmente inaugurado un nuevo período de gobierno en Santiago del Estero, en el que Suárez asume la conducción provincial con el mandato conferido por la voluntad popular expresada en las urnas.