Últimos días de la Gran Feria de la Construcción: aprovechá precios que no se repiten

"Mucho más que buen precio"
La Gran Feria de la Construcción de TU MUNDO Constructor entra en sus últimos días y vuelve a demostrar por qué es uno de los eventos más esperados del año. Con precios bajos, cuotas sin interés y una gran variedad de productos, muchas familias y profesionales ya aprovecharon para avanzar en sus obras y refacciones.
Hasta el 13 de diciembre continúan las promociones en cerámicos, porcelanatos, griferías, sanitarios, muebles para baño, aberturas, techos, cielorrasos, ladrillos, tanques y otros materiales clave. También sigue activo el Mundo de Saldos, donde los productos con precios muy rebajados se agotan rápido.
En esta recta final, TU MUNDO Constructor suma además una nueva propuesta pensada para aliviar el bolsillo: “Señá hoy y cancelá con tu aguinaldo”, una alternativa que permite reservar productos ahora y pagarlos cuando llegue el aguinaldo, facilitando el acceso a las ofertas sin esperar a fin de mes.
La feria confirma así su objetivo: acercar oportunidades reales para que cada proyecto pueda avanzar hoy, sin postergaciones.
Quedan pocos días y las ofertas siguen vigentes. Para muchos, este es el momento justo para dar ese paso que venían postergando.
No pierdas tiempo, te esperamos en nuestros locales ubicados en Belgrano norte 956 y Colón sur 3380, en Santiago Capital, y en la ciudad de La Banda, en calle San Martín 366.