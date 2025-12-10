Ingresar
Así fue la entrega de los atributos y la asunción de Elías Suárez como nuevo gobernador de Santiago del Estero

La Cámara de Diputados fue escenario del traspaso formal encabezado por Gerardo Zamora, quien colocó la banda y entregó el Bastón de Mando al mandatario electo.

Hoy 20:15

En la tarde de este miércoles 10 de diciembre, la Cámara de Diputados fue sede de una jornada institucional histórica con la ceremonia de traspaso de mando y la asunción de Elías Miguel Suárez como nuevo gobernador de la provincia.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Policía de la Provincia, tras lo cual se procedió a la lectura del acta del Tribunal Electoral de Santiago del Estero, documento que proclama oficialmente al gobernador y al vicegobernador electos.

A continuación, el senador nacional Gerardo Zamora, junto a Suárez y Carlos Silva Neder, firmaron la resolución correspondiente. Luego, el presidente de la Cámara tomó juramento al mandatario electo. Con un firme “sí, juro”, Suárez quedó formalmente investido en su cargo.

Finalmente, Zamora colocó la banda gubernamental y entregó el Bastón de Mando, sellando el inicio del nuevo período institucional que encabezará Suárez en Santiago del Estero.

