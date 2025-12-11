Estos son los nombres que conforman el Gabinete del gobernador Elías Suárez

El gobernador oficializó el Gabinete que lo acompañará en su nueva gestión, conformado por funcionarios con experiencia en la administración provincial y representantes de distintos sectores.

Hoy 08:27

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, oficializó la conformación del Gabinete que lo acompañará en su mandato, integrado por funcionarios con experiencia en la administración provincial y referentes de los distintos ámbitos de gestión del Frente Cívico.

Como jefe de Gabinete asumirá Víctor Araujo, oriundo de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero. Nacido el 31 de julio de 1983, es abogado egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero y recientemente obtuvo el título de especialista en Derecho del Trabajo, también en la UCSE.

Araujo fue concejal por el Frente Cívico entre 2014 y 2018 y posteriormente intendente de Fernández en el período 2018-2022, cargo para el cual fue reelecto para el mandato 2022-2026.

El gabinete confirmado estará integrado por:

• Ministra de Justicia y Derechos Humanos: Matilde Omill

• Ministro de Desarrollo Social: Ángel Niccolai

• Ministro de Economía: Atilio Chara

• Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto: Bernardo Herrera

• Ministra de Educación: Mariela Nassif

• Ministra de Salud: Natividad Nassif

• Ministro de Obras Públicas: Aldo Hid

• Ministro de Producción: Néstor Machado

• Secretaría de Trabajo: Julia Comán

• Secretaría de Gestión Económica: Jorge Murad

Finalmente, asumirá como Secretario del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille, fortaleciendo la articulación entre el Estado provincial, los sectores productivos y las organizaciones sociales.