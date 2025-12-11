"La CGT se reunió con el kirchnerismo duro para tratar de frenar la reforma laboral"

Así lo informó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:30

La CGT mantuvo un encuentro con sectores del kirchnerismo duro con el objetivo de intentar frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, según informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

“La CGT estuvo con la gente del kirchnerismo duro y dijeron que van a tratar de parar la reforma laboral. Quieren hacer una marcha como en los últimos dos años, pero ahora no hay mayoría en el Congreso. El Gobierno negocia con los gobernadores, se separan del PJ y van por su cuenta”, explicó Granados.

El especialista detalló que, aunque la reforma mantiene los fondos sindicales, los gremios planean oponerse de manera general. Según Granados, cuando dialogaron con Sergio Massa, este les recomendó no oponerse a todo, especialmente frente a áreas como la economía del conocimiento, la inteligencia artificial o los servicios de delivery, y propuso que presenten una contrapropuesta, un consejo que, a su juicio, la antigua CGT tiene dificultad en implementar: “Solo entienden de movilizaciones y paro, les cuesta una propuesta inteligente”.

Granados también hizo referencia a la incertidumbre en política internacional y económica: “No hay respuestas con respecto al apoyo de Estados Unidos, no está claro. Cristina dijo que Putin tenía razón, y digerir todo esto no es fácil”. Además, señaló que el Riesgo País se ubica en 600 y recordó que Argentina acumuló nueve default en los últimos 30 años.