Jennifer Lawrence retomará su icónico papel en la precuela de The Hunger Games

La actriz volverá a interpretar a Katniss Everdeen en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, compartiendo pantalla con Josh Hutcherson en una escena clave de la historia previa a los Juegos del Hambre.

Hoy 08:41

Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar, reaparece en la saga de Panem con el estreno del nuevo prequel, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, que llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026. Aunque la película se sitúa 24 años antes de los eventos de la saga original, Lawrence regresará junto a Josh Hutcherson como Katniss y Peeta en una escena donde escuchan a Haymitch Abernathy (interpretado por Woody Harrelson en las películas originales) relatar su experiencia en los Juegos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia principal del prequel se centra en un joven Haymitch de 16 años, interpretado por Joseph Zada, quien es elegido inesperadamente para el Segundo Quarter Quell, con un giro mortal: 48 tributos serán enviados a la arena. Lawrence y Hutcherson aparecen en el libro en un momento posterior, ya como adultos, reforzando la conexión con la saga original.

Jennifer Lawrence

El regreso de Lawrence coincide con otro momento destacado de su carrera: la actriz recibió su séptima nominación al Globo de Oro por Die My Love en la categoría de Mejor Actriz de Drama. Por su parte, Hutcherson llega tras el éxito de Five Nights at Freddy’s 2, que recaudó 64 millones de dólares en su estreno post-Acción de Gracias.

Jennifer Lawrence

Sunrise on the Reaping fue adaptado por Billy Ray y producido por Nina Jacobson y Brad Simpson para Color Force, con Cameron MacConomy como productor ejecutivo. La película ya generó gran expectativa: su primer tráiler se convirtió en el segundo lanzamiento más visto en la historia de Lionsgate, con 109 millones de reproducciones en 24 horas.

Con Lawrence de vuelta en su icónico papel, The Hunger Games continúa consolidándose como una de las franquicias literarias y cinematográficas más exitosas, con más de 100 millones de libros vendidos en todo el mundo y una recaudación de 3.4 mil millones de dólares en la saga cinematográfica original.