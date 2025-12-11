Una joven santiagueña, hija de venezolanos, recibió una beca para estudiar arquitectura por su promedio perfecto

Fernanda Valentina Mansilla Bonilla convirtió las adversidades en impulso. Terminó su ciclo primario en la Esc. N° 88 “Coronel Borges” y el secundario en la Esc. Técnica N° 3.

Hoy 09:10

La Escuela Técnica N.º 3 “Ing. Santiago Maradona” vivió este 10 de diciembre un emotivo acto de graduación, en el que quedó en evidencia el alto nivel académico de su promoción 2025. Entre los egresados sobresalió la joven Fernanda Valentina Mansilla Bonilla, quien culminó su formación secundaria con un promedio perfecto de 10 y recibió una beca completa de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) para estudiar Arquitectura.

Fernanda, hija de padres venezolanos y nacida en el Hospital Ramón Carrillo, vivió desde pequeña una historia marcada por la migración y el esfuerzo. A temprana edad se trasladó con su familia a Venezuela —país natal de su madre—, donde inició su escolaridad y se destacó desde el primer nivel como abanderada.

Años más tarde, en medio del éxodo venezolano, sus padres decidieron regresar a Santiago del Estero. Ya instalada nuevamente en la provincia, la joven continuó su trayectoria educativa con la misma determinación que la había caracterizado desde niña. Su ingreso a la Técnica N.º 3 fue el primer paso para acercarse al sueño que siempre la acompañó: convertirse en arquitecta.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Durante esos años, su madre atravesó una severa discapacidad motriz, producto de tres enfermedades: artritis psoriásica, artritis reumatoide y espondiloartritis. La familia transitó momentos complejos, pero Fernanda no se detuvo. Siguió adelante con disciplina, sensibilidad y excelencia académica.

El esfuerzo dio sus frutos: obtuvo el puntaje más alto de su promoción, diversos reconocimientos provinciales y finalmente la beca universitaria que la acerca a su vocación profesional.

“Esto demuestra que soñar en grande vale la pena. No importan la migración ni las enfermedades: los obstáculos se derriban cuando existe determinación y apoyo”, expresó emocionada la madre de Fernanda, quien agradeció “a cada santiagueño que nos ha apoyado” en este camino.

La historia de Fernanda es un recordatorio poderoso de que el talento, acompañado de perseverancia y contención, puede abrir puertas aún en los contextos más adversos. Y también es un orgullo para la comunidad educativa santiagueña, que celebra el presente y el futuro de una joven que eligió seguir soñando alto.