La CGT se reúne hoy para acordar un rechazo abierto a la reforma laboral

Los sindicalistas esperan el proyecto definitivo, mientras resisten la presión de los duros. Será al mediodía en la sede de San Telmo.

Hoy 09:15

La CGT reunirá este jueves a las 12 a su Consejo Directivo para expresar un rechazo abierto a la reforma laboral que el Gobierno impulsa para las sesiones extraordinarias, aunque sin medidas de fuerza ni planes de lucha definidos para el corto plazo.

Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales, que indicaron que por el momento la central optará por acciones más “institucionales”, como la visita de los triunviros de este miércoles al Congreso, que por medidas de acción directa contra la reforma laboral.

“En la reunión va a haber rosca de palacio, pero también va a haber callle”, anticipó una fuente, por lo que no se descarta que, finalmente, el ala más dura de la central termine imponiendo algún tipo de plan de acción. Mientras tanto, advierten otros sectores, habrá “silencio de radio”.

Los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello convocaron al Consejo Directivo en la sede de Azopardo, barrio de San Telmo, desde donde el grueso de los sindicalistas expresarán una posición común de rechazo al proyecto del Gobierno.

En la antesala de la reunión de este jueves, la nueva conducción de la CGT, con los tres triunviros y el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo una reunión este miércoles con senadores peronistas que se comprometieron a rechazar cualquier reforma, por lo que trabajarán en forma conjunta entre los legisladores, gobernadores del PJ y las centrales sindicales para impedir el avance de la reforma laboral.

El encuentro se hizo en el despacho del presidente del interbloque del peronismo, José Mayans, y contó con la asistencia de sus pares de bloque Mariano Recalde, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich y Martin Soria, además de los diputados y sindicalistas Vanesa Siley y Hugo Yasky, entre otros.

Según se supo, el Gobierno optó por evitar escalar una confrontación directa con el sindicalismo y no incluirá en la reforma laboral el ítem de las restricciones para las cuotas solidarias que figuraban en la redacción original del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.