Córdoba tendrá el parque acuático más grande de Argentina

El megaproyecto "Infinito Open" promete revolucionar el verano y el entretenimiento en la ciudad. El complejo busca convertir a la "Docta" en un destino turístico clave.

Hoy 09:52

Córdoba se prepara para tener una propuesta muy fuerte para el verano, con el desarrollo de su megaproyecto turístico y de entretenimiento: Infinito Open, que incluye un ambicioso parque acuático (Infinito WaterPark), que se proyecta como el más grande de Argentina.

Infinito Open no es solo un parque, sino un megaproyecto que abarca un mall a cielo abierto, un estadio arena para grandes recitales y, lo más destacado para la temporada estival, un parque acuático de nivel internacional que ya abrió sus redes sociales y se prevé que abrirá sus puertas el 3 de enero de 2026.

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, el predio total se extiende a lo largo de 13 hectáreas, con un total de 270.000 metros cuadrados cubiertos destinados a diversas áreas de esparcimiento.

El parque acuático ha sido diseñado para albergar hasta 12.000 personas, ofreciendo siete zonas tematizadas para satisfacer a distintos públicos y rangos etarios, incluyendo un sector VIP y uno dedicado a niños y familias.

Las atracciones son el corazón de este complejo: anunciaron que habrá 50 atracciones diferentes, destacándose más de 30 toboganes, una gran piscina de olas artificiales y un extenso río lento de 500 metros para recorridos relajantes.

Además, el diseño incluirá innovadoras piscinas de arena, junto con zonas de relax provistas de reposeras y camastros. Un elemento icónico del proyecto será la "vuelta al mundo" de 108 metros de altura.

El proyecto se completa con un sector gastronómico que contará con restaurantes temáticos, salas de entretenimiento y una peatonal con locales comerciales, consolidando a Infinito Open como un destino de entretenimiento y ocio de gran escala en la capital cordobesa.