Trump: "Zelenski tiene que ser realista"

El mandatario estadounidense indicó que la mayoría de los ucranianos quieren el fin del conflicto con Rusia.

Hoy 09:57

En una rueda de prensa, Donald Trump llamó al líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, a ser realista y organizar elecciones, alegando que los ucranianos quieren ver el fin del conflicto con Rusia.

"Creo que tiene que ser realista. Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que tengan elecciones. Es democracia. Hace mucho que no tienen elecciones", aseveró el presidente estadounidense. Además, Trump citó una encuesta que muestra que el 82 % de los ucranianos exigen que el Gobierno firme un acuerdo de paz con Moscú.

Además, el mandatario destacó que la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania también se ve agravada por el megaescándalo de corrupción en Kiev. "No es para menospreciar a nadie, pero allí tienen una situación de corrupción masiva […] Y la gente se pregunta: '¿Cuándo tendrán elecciones?'". "¿Tendrán elecciones? ¿O simplemente seguirán así?", manifestó.

Acusaciones de Trump

En una entrevista con Politico, el presidente estadounidense recordó que "ha pasado mucho tiempo" desde los últimos comicios en Ucrania y cuestionó la continuidad democrática del régimen de Kiev. Trump afirmó que las autoridades actuales "están utilizando la guerra para no celebrar elecciones" y defendió que los ucranianos deberían tener la posibilidad de votar, independientemente del contexto actual.

Tras señalar que no se sabe quién ganaría y que Zelenski podría ser reelegido, centró su crítica en la falta de procesos electorales durante tanto tiempo. "Ya sabe, hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia [...] No han tenido elecciones en mucho tiempo", recalcó.

Líder ilegal

Zelenski, cuyo período constitucional concluyó en mayo de 2024, declaró a comienzos de 2025 que las elecciones presidenciales tendrían lugar una vez que termine el período más intenso del conflicto con Rusia y cuando Ucrania alcance una "posición fuerte". Esta semana, Zelenski afirmó que está listo para convocar a las urnas, solicitando a EE.UU. que le ayude.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha manifestado repetidamente que considera a Zelenski como un gobernante ilegítimo, incapaz de validar con su firma los acuerdos para resolver el conflicto. Según el mandatario ruso, las autoridades ejecutivas de Ucrania "perdieron su legitimidad".

Putin explicó que, según la Constitución de Ucrania, bajo la ley marcial, los poderes de la Rada Suprema pueden prorrogarse, pero "no se dijo nada de prorrogar los poderes del presidente". Si bien reconoció que hay una ley que indica que "no se celebran elecciones bajo la ley marcial", subrayó que no se dice nada sobre prolongar el mandato del presidente. "Parece que estamos ante una usurpación de poder", concluyó.

Trump, por su parte, afirmó en febrero de 2025 que Zelenski era un "dictador sin elecciones".