María Corina Machado: “Necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”

La líder opositora venezolana reapareció en Oslo tras meses de clandestinidad y reclamó apoyo internacional para enfrentar la situación política y social de su país.

Hoy 10:01

María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ofreció este jueves una conferencia de prensa en Oslo, un día después de que su hija recibiera el galardón en su nombre. Acompañada por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, Machado agradeció a quienes hicieron posible su viaje y criticó duramente las políticas del régimen de Nicolás Maduro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde un balcón del Grand Hotel Oslo, saludó a decenas de seguidores y se mostró conmovida al relatar el reencuentro con sus hijos después de meses de ocultamiento. Recordó la difícil situación de millones de venezolanos afectados por persecución política y migración forzada, y destacó el creciente respaldo internacional a su causa.

Machado insistió en la necesidad de la refundación de todas las instituciones venezolanas y se comprometió a trabajar en áreas clave como Justicia, Economía y promoción de inversiones una vez se produzca la transición política. “Las instituciones venezolanas han sido devastadas”, afirmó.

Consultada sobre su regreso a Venezuela, señaló que será cuando existan las condiciones adecuadas: “será lo antes posible”. Sobre la violencia del régimen, señaló que ha sido catalogada como terrorismo de Estado por organismos internacionales y criticó el uso de los recursos del petróleo para perseguir a los ciudadanos.

Machado también destacó la importancia del apoyo internacional: “Así como el régimen se apoya en otros gobiernos y grupos externos, necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”. Asimismo, dejó claro que la sociedad venezolana ha apostado por una transición en orden y paz, y responsabilizó al gobierno de Maduro de la violencia en el país.

Por último, ante las críticas al Nobel, la opositora instó a reflexionar sobre la situación de Venezuela y la necesidad de unidad para enfrentar el futuro próximo.