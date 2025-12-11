Elías Suárez puso en funciones a su Gabinete durante un acto en el Fórum

El nuevo gobernador encabezó la ceremonia donde los ministros y secretarios asumieron formalmente sus responsabilidades al frente del Ejecutivo provincial.

Hoy 10:41

El gobernador Elías Suárez tomó juramento este jueves a los integrantes de su Gabinete en una ceremonia realizada en el Fórum Centro de Convenciones, donde quedaron formalmente designadas las autoridades que lo acompañarán en esta nueva etapa de gestión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto, Víctor Araujo asumió como jefe de Gabinete, confirmando su rol de coordinación dentro del equipo gubernamental. También prestaron juramento Matilde Omill, quien continuará al frente del área de Justicia y Derechos Humanos; Ángel Niccolai, que conducirá Desarrollo Social; y Atilio Chara, confirmado como responsable de la cartera de Economía.

Se confirman además al gabinete Bernardo Herrera, como ministro de Gobierno, Seguridad y Culto; Mariela Nassif, en Educación; y Natividad Nassif, al frente del Ministerio de Salud. En Obras Públicas asumió Aldo Hid, mientras que Néstor Machado conducirá Producción, trazando las líneas estratégicas para el desarrollo productivo provincial.

En áreas claves de apoyo a la gestión, Julia Comán quedó a cargo de la Secretaría de Trabajo y Jorge Murad de la Secretaría de Gestión Económica. Asimismo, Miguel Mandrille tomó juramento como secretario del Consejo Económico y Social, espacio destinado a fortalecer el diálogo con sectores productivos y organizaciones sociales.

Con la puesta en funciones de su equipo, Suárez dio por iniciada formalmente su gestión acompañado por un gabinete integrado por dirigentes con experiencia y trayectoria en la administración provincial.