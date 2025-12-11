Los dueños de “Gorda” esperan información para poder hallarla

Se trata de una gata que fue vista por última vez en el barrio Los Inmigrantes.
La familia de “Gorda”, una gata que se perdió en las últimas horas espera novedades para poder hallarla.
Sí, la hermosa gatita fue vista por última vez en calle Japón, en el barrio Los Inmigrantes, y hasta el momento no se conocieron más noticias que permitan saber dónde se encuentra.
Si puedes ayudar con algún tipo de información, no dudes en ponerte en contacto al número 3875733685. ¡Muchas gracias!