Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 DIC 2025 | 38º
X
Espectaculos

Con dos estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

La película argentina Desbarrancada y la cinta de horror Noche de paz, noche de horror se suman a la grilla de propuestas.

Hoy 11:50

Como cada jueves la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son dos las novedades que se suman a la grilla de propuestas para los amantes del séptimo arte santiagueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En primer lugar llega la cinta argentina Desbarrancada, dirigida por Guadalupe Yepes. Pero además, se suma Noche de paz, noche de horror, para los amantes del cine de terror más puro.

Desbarrancada. Drama psicológico ambientado en Argentina en 1977, durante la dictadura militar, que sigue a Gina, una mujer de clase alta obsesionada con ser madre, cuyo matrimonio con un empresario ligado al ejército se desmorona y la lleva a un peligroso romance clandestino; al descubrir que su mejor amiga fue secuestrada, busca ayuda, cayendo en una trampa del régimen que la fuerza a participar en sus juegos perversos, revelando los silencios, miedos y la brutalidad de la época, mientras ella lucha por su libertad.

Noche de paz, noche de horror. A los cinco años, Billy presencia cómo un hombre disfrazado de Santa Claus asesina brutalmente a sus padres. Años después, el joven, trastornado por su pasado, inicia una serie de macabros crímenes disfrazado como el asesino de sus progenitores.

TEMAS Cine Sunstar

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Anuncios, medidas y proyectos: los puntos más destacados del discurso del gobernador Elías Suárez
  2. 2. Olímpico lo peleó hasta el último segundo, pero no pudo con Peñarol en Mar del Plata
  3. 3. Tras el Nobel a Machado, el chavismo marcha en Caracas y Maduro bloquea la salida del cardenal Porras
  4. 4. El tiempo para este jueves 11 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso y probables tormentas
  5. 5. Una perrita fue asesinada a tiros en Los Juríes y el caso terminó en allanamientos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT