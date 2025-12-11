Con dos estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

La película argentina Desbarrancada y la cinta de horror Noche de paz, noche de horror se suman a la grilla de propuestas.

Hoy 11:50

Como cada jueves la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son dos las novedades que se suman a la grilla de propuestas para los amantes del séptimo arte santiagueños.

En primer lugar llega la cinta argentina Desbarrancada, dirigida por Guadalupe Yepes. Pero además, se suma Noche de paz, noche de horror, para los amantes del cine de terror más puro.

Desbarrancada . Drama psicológico ambientado en Argentina en 1977, durante la dictadura militar, que sigue a Gina, una mujer de clase alta obsesionada con ser madre, cuyo matrimonio con un empresario ligado al ejército se desmorona y la lleva a un peligroso romance clandestino; al descubrir que su mejor amiga fue secuestrada, busca ayuda, cayendo en una trampa del régimen que la fuerza a participar en sus juegos perversos, revelando los silencios, miedos y la brutalidad de la época, mientras ella lucha por su libertad.