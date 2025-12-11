Añatuya: motociclistas heridos tras un fuerte choque en pleno centro

Dos jóvenes resultaron con heridas y fueron trasladados al Hospital Zonal tras el choque entre dos motos en una transitada esquina del centro añatuyense.

Hoy 11:58

Un violento choque entre dos motocicletas ocurrido durante la madrugada de este jueves en una céntrica esquina de Añatuya dejó a dos adolescentes hospitalizados.

El accidente se registró pasadas las 2 en la intersección de las avenidas Belgrano y 25 de Mayo.

Como consecuencia del impacto, ambos jóvenes quedaron tendidos sobre la calzada con lesiones visibles, por lo que fueron asistidos de inmediato por personal de emergencia.

Los heridos, identificados como Santiago Orellana, de 19 años, y Juan Palavecino, de 17, fueron trasladados en la ambulancia municipal al Hospital Zonal para su atención.

Efectivos de la Comisaría 41 trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones de rigor y determinar las causas del siniestro.