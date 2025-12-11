Intentó comprar una moto por Facebook y terminó estafado por más de $3 millones

Un hombre de 65 años realizó varios depósitos a una supuesta agencia de vehículos y perdió todo contacto con los vendedores. Tras advertir el engaño, radicó la denuncia.

Hoy 12:03

Un hombre de 65 años, vecino de la ciudad de Añatuya, denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar comprar una motocicleta a través de una publicación en Facebook.

Según relató el damnificado, identificado como Hoyos, hace seis meses vio en la red social una oferta de una supuesta agencia que aseguraba vender motos y autos 0 km con financiación. La propuesta incluía entregar su vehículo usado como parte de pago, sumado a un anticipo y cuotas.

Atraído por la oferta, Hoyos solicitó más información y fue contactado de inmediato por los presuntos vendedores, quienes le ofrecieron una Honda Tornado 300 cc. Confiando en la operación, realizó tres depósitos: $1.350.000, $1.500.000 y $630.000, correspondientes al adelanto y a dos cuotas.

Tras efectuar los pagos, la supuesta agencia dejó de responder llamadas y mensajes. Ante la falta total de novedades, el hombre comprendió que había sido engañado y decidió presentar la denuncia.

La fiscal Cecilia Rimini ordenó adjuntar los comprobantes de pago, los mensajes intercambiados y demás elementos probatorios, para luego elevar el caso al Ministerio Público Fiscal.