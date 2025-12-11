Allanan domicilios vinculados a los presuntos testaferros de la mansión en Pilar atribuida a “Chiqui” Tapia

El operativo fue dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas y alcanzó dos propiedades en un country, registradas a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte, señalados como posibles prestanombres en la causa.

Hoy 12:10

La Policía Federal Argentina allanó un country de la localidad bonaerense de Pilar, donde existen lotes vinculados a la empresa propietaria de la mansión del mismo distrito cuya titularidad se investiga para determinar si pertenece al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas en dos lotes del barrio Ayres Plaza, inscriptos a nombre de Real Central SRL, la firma dueña de la mansión con autos de colección y un haras. Esa empresa está integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos señalados por la denuncia como presuntos testaferros.

El operativo busca documentación y elementos que puedan estar vinculados a la causa por presunto lavado de dinero.

Aunque los terrenos figuran como “a construir”, la Justicia obtuvo información de que ya existiría una propiedad de grandes dimensiones dentro de esos lotes.

Los inmuebles están a nombre de Real Central SRL, la misma empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar. Según la denuncia de la Coalición Cívica, ni Pantano ni Conte tendrían la capacidad económica para adquirir esas propiedades.

Conte fue monotributista hasta 2012; en 2020 cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y en 2021 se jubiló. Pantano también fue monotributista, registraba deudas bancarias y mantenía vínculos con la AFA: presidió la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa desde mayo de 2021 y, en marzo de 2022, asumió como Protesorero de Almirante Brown.

Rafecas ya dispuso varias medidas de prueba. Entre ellas, obtuvo el historial de la mansión de Pilar: en julio de 2017 fue comprada por Carlos Tevez, quien en junio de 2023 la vendió a Malte SRL. Luego, en mayo de 2024, pasó a manos de Pantano y Conte a través de Real Central SRL.

Malte SRL también tiene vínculos con la AFA. En 2022 fue contratada de manera directa para la implementación del sistema VAR, por lo que cobró 500 mil dólares. El juez solicitó a ARCA los datos impositivos de la firma y de sus socios o autoridades, entre ellos Mauro Javier Paz, ex director de la liga femenina de AFA.

Además, Rafecas ordenó la prohibición de salida del país, inhibición de bienes y congelamiento de cuentas para Pantano, Conte y la empresa Real Central SRL.

La Justicia también confirmó que Real Central posee al menos 59 vehículos entre autos y motos, muchos de ellos de alta gama o de colección.

Según la denuncia de la Coalición Cívica, la mansión de 105.384,80 metros cuadrados cuenta con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

La fuerza política liderada por Elisa Carrió informó la semana pasada que la casa estaría siendo vaciada. Por ese motivo, Rafecas dispuso una consigna policial en los tres accesos para registrar los ingresos y egresos de personas y bienes. Además, ordenó realizar una tasación de la propiedad.